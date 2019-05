Un salto nel Medioevo per giocare a scacchi: la partita “vivente” nel centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi nell’ambito di Cortili Aperti, a Ruffano si terrà la prima edizione della manifestazione "Scacco al Re", una vera partita a scacchi realizzata con personaggi viventi in abiti d’epoca medievali.Promuove la kermesse il Salotto Culturale la Giara. Tutto avrà inizio alle 17.30 con un Corteo Medievale composto da circa cinquantadue elementi, tra sbandieratori e figuranti in costumi d'epoca medievale rappresentanti i personaggi degli scacchi. Il corteo partirà dalla scuola "Il giardino della luna" e attraverserà via Vittorio Veneto, Piazzetta Fiorito, via Corsica Largo D'Annunzio, Corso Margherita di Savoia per arrivare in Piazza San Francesco intorno alle 18,30.Anche piazza San Francesco sarà addobbata per l'occasione in stile, ed è lì che la manifestazione prenderà il via, perché è predisposta una scacchiera gigante di otto metri per otto metri dove, dopo lo spettacolo del gruppo sbandieratori e musici di Oria, Rione Lama, avrà luogo la partita di scacchi viventi. La partita rappresenterà la rievocazione del conflitto tra cristiani e saraceni, popolo quest'ultimo che, tra il 1480 e il 1500, attraversò i porti di Otranto e Gallipoli che il territorio facendo razzie e seminando morte e distruzione.La realizzazione della partita è curata dai grandi maestri dell'Accademia Salentina degli scacchi di Pisignano di Vernole mentre i vestiti sono forniti da MEGHY COSTUMES D'EPOQUE di Mesagne.