Il dottor Giovanni Lato, 64 anni, pediatra, originario di Ruffano, è la "Persona dell'Anno 2023" di Casarano. Il riconoscimento, alla sua prima edizione, gli è stato conferito dalle redazioni delle pagine social “TuttoCasarano” e “Casarano Oggi” e dalla web radio “Diffusione Stereo Digital Radio”.

Il sondaggio sui social



I promotori dell’iniziativa hanno rivelato che per il riconoscimento avevano in mente altre personalità, ma la pagina “Casarano Oggi” ha avuto l’idea di lanciare prima della proclamazione un sondaggio che si è trasformato in un vero e proprio plebiscito per il medico che svolge l’attività di pediatra a Casarano da oltre trent’anni. «Non me l’aspettavo e non faccio niente di straordinario», ha commentato il pediatra.

Il pediatra



Proclamato “Persona dell’anno 2023” a Casarano con il consenso generale. Forse mai iniziative del genere hanno registrato una quasi totale condivisione di un’intera Comunità. Il diretto interessato, persona molto schiva e dedita praticamente in toto alla professione, ha accolto la proclamazione come qualcosa di estraneo nel suo schematico tran tran giornaliero. Sorpreso dall’affetto che migliaia di cittadini gli hanno tributato, tra cui tanti suoi ex pazienti oggi con figli attuali pazienti, ma anche persone che lo conoscono solo di fama, il dottor Lato fa spallucce. «Io non uso i social e quindi non sapevo niente di questa iniziativa - commenta il pediatra - pensi che fino a pochi mesi fa usavo un cellulare di quelli vecchio tipo che faceva o riceveva solo telefonate. Ho saputo di questo premio dai genitori dei miei pazienti». «Faccio solo il mio mestiere - prosegue - seguo i miei pazienti finché non stanno bene. Altrimenti non riesco a stare tranquillo. Sono abituato così».

La motivazione



La motivazione che accompagna il riconoscimento è la seguente: "Nel suo lungo percorso di pediatra ha dimostrato di essere un raro esempio di medico che svolge la propria professione come una vera e propria missione. Per lui non è mai esistito un orario di servizio da rispettare, ma solo l’assoluta dedizione per i piccoli pazienti ad ogni ora del giorno di tutti i giorni, festivi compresi. Si è fatto apprezzare, oltre che per la preparazione professionale, soprattutto per la sua umanità e per il suo approccio con i piccoli pazienti decisivo per interagire con loro". I like e i commenti al post pubblicato da “Diffusione Stereo Digital Radio”, “TuttoCasarano” e “Casarano Oggi” fanno capire l’affetto che Lato registra nella comunità casaranese.



I numeri, infatti, sono notevoli: fino a ieri sera il post ha totalizzato 2.096 like, 529 commenti e 642 condivisioni. I promotori vorrebbero organizzare una breve cerimonia in radio, ma non sarà facile allontanare il pediatra dai suoi piccoli pazienti. Il riconoscimento “La persona dell’anno” è stato istituito per la prima volta quest’anno, ma gli organizzatori vorrebbero farne un appuntamento fisso per i prossimi anni. Sarà assegnato sempre alla fine di dicembre e premierà una donna, un uomo o anche un’associazione o istituzione (non necessariamente di Casarano) che, a giudizio insindacabile delle tre redazioni, si è distinto con le proprie azioni a favore della Comunità casaranese.