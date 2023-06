Tumori, intervento con tecnica robotica: a Tricase un caso d'eccellenza

Un intervento straordinario ed importante, perché al limite dei protocolli sanitari standard, è stato condotto da Massimo Giuseppe Viola, primario e direttore responsabile dell'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase, su un paziente salentino di 79 anni, cardiopatico e con difficoltà respiratorie, interessato da una neoplasia recidiva del retto.

L'intervento

L'operazione, avvenuta nelle scorse ore nel blocco operatorio di alta complessità dell'ospedale del sud-Salento, precisamente nella nuova sala operatoria integrata inaugurata nel dicembre scorso, come detto, è stata eseguita e condotta personalmente da Viola, coadiuvato dal suo staff di assistenti, con tecnica robotica mini-invasiva.

Il delicato intervento, ha di fatto evitato al paziente una colostomia definitiva. La particolare straordinarietà dell'operazione, è consistita nel fatto che il tumore del retto era una recidiva sull'anastomosi colo-rettare in pregressa resezione anteriore del retto avvenuta ben 15 anni fa. Un aspetto questo, che non ha scoraggiato il dottore Viola e la sua equipe, che con grande professionalità e competenza sono riusciti a ricollegare gli organi accertandosi della buona vascolarizzazione dell'apparato interessato. L'Unità operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Cardinale Panico svolge prevalentemente, attraverso tutti i suoi componenti, attività chirurgica d'elezione.

La struttura è proiettata nel futuro per essere al passo con il progresso, ma anche coerente con la visione cristiana dell'esistenza ed il rispetto della persona. La configurazione organizzativa della Fondazione Cardinale Giovanni Panico costituisce con i fatti, uno strumento operativo per attuare la mission fondativa, in maniera efficace ed efficiente. Anche l'individuazione delle diverse competenze e professionalità, trova l'ideale allocazione negli schemi organizzativi dipartimentali che hanno lo scopo di garantire l'integrazione dei processi diagnostici e terapeutici. L'equipe medica del dottoro Viola comprende i dottori Amedeo Altamura, Manuel Barberio, Vittoria Barbieri, Pierluigi Benedicenti, Sara Benedicenti, Rocco Cavalera, Gabriele D'Errico, Viviana Fersini, Stefano Gallina, Gloria Giaracuni, Francesco Maurichi, Maria Teresa Mita, Margherita Pizzicannella, Francesco Rubichi. Le attività di supporto anestesiologico sono state coordinate da Francesco Perrotta direttore di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore in collaborazione con la dottoressa Anna Teresa Margarito responsabile delle attività anestesiologiche del blocco operatorio di alta complessità. Da evidenziare infine il grande supporto tecnico, psicologico ed amministrativo al paziente ed ai familiari curato dalla caposala suor Filomena Nuzzo, dalla brava e professionale Tania De Maglie, case manager dell'equipe, dagli infermieri, dalle oss e da tutti gli ausiliari.