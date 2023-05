Tumore, morto lo youtuber di "Io vs cancro": Marco aveva 31 anni. La mamma: «Ha smesso di soffrire»

Dopo una lunga battaglia con il tumore, si è spento lo youtuber Marco, conosciuto anche con il nome di "Io vs cancro". Il 31enne è morto lo scorso 10 maggio dopo alcuni giorni di coma. Marco raccontava la malattia su YouTube attraverso un canale che in poco tempo aveva raggiunto 18mila iscritti. Il calvario del giovane youtuber era cominciato nel 2021, poco dopo Capodanno, dopo aver avvertito una fortissima fitta nella zona pelvica. I medici capiscono immediatamente che si trattava di una patologia seria: gli esami, infatti, evidenziano la presenza di un sarcoma maligno di 17 centimetri.

La malattia

A Marco viene così diagnosticata una malattia rara: il sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde.

Il 31enne non si perde d'animo e apre un canale YouTube: «Per me stesso, ma anche per tutti quelli nella mia situazione», dirà in uno dei suoi numerosi video. Marco si è sottoposto a un'operazione e alla terapia in una struttura specialistica a Milano. Nonostante non abbia perso mai il sorriso, da qualche tempo lo youtuber aveva compreso che le cure non stavano funzionando e che l'unica strada rimasta per lui era quella della terapia del dolore.

La morte

A far sapere della morte di Marco ai suoi fan è stata la madre con un commento su YouTube: «Ciao sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire. Saluteremo Marco nella chiesa parrocchiale di Sagnino domani alle 14.30, alle 14 ci sarà il rosario. Grazie».