Fedez di nuovo operato, «nuovo sanguinamento». Come sta il rapper e cosa sappiamo

Nuova operazione per Fedez, ancora ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano. Dopo la scoperta delle due ulcere giovedì scorso, secondo il Corriere della sera un nuovo episodio di sanguinamento lo avrebbe costretto a tornare in sala operatoria per la sutura.

Fedez, le ulcere e l'emorragia interna. Ma ora al reparto solventi c'è cauto ottimismo. Con lui la moglie Chiara Ferragni

Il nuovo intervento

È ancora in ospedale Fedez, ricoverato da giovedì per due ulcere. Nonostante la situazione sembrasse sotto controllo, un nuovo sanguinamento ha costretto il cantante ad un nuovo intervento e a una nuova trasfusione. Un peggioramento improvviso che farà dilatare ulteriormente i tempi di recupero e il suo rientro a casa. Al suo fianco come sempre la moglie Chiara Ferragni, sparita dai social da giorni. Secondo il Corriere, quindi, «È ormai certo che Fedez non verrà dimesso nella giornata di oggi».

Dal ricovero allo stop della Rai a Belve

Il rapper era stato agli onori delle cronache di questi giorni non solo per i suoi problemi di salute, ma anche per lo stop della Rai alla sua ospitata a "Belve", contro il quale si era pronunciata anche la stessa conduttrice Francesca Fagnani.