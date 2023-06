Cancro al colon in aumento tra gli under 50, individuate le cause: antibiotici, dieta grassa e diabete di tipo 2

Nuovo allarme per gli under 50? Si prevede che il cancro al colon diventerà la prima causa di decessi correlati al cancro nelle persone sotto i 50 anni entro la fine del decennio: gli esperti si stanno interrogando sul perché.

La malattia è attualmente la seconda causa di morte per cancro negli Stati Uniti, soprattutto tra gli anziani, ma ora si sta rilevando un misterioso e pericoloso aumento nelle generazioni più giovani. Rispetto a un decennio fa, il numero di under 50 a cui viene diagnosticato il cancro è raddoppiato. Ora si prevede che il tasso di mortalità sia aumentato del 90% negli ultimi due decenni fino al 2030.

I medici hanno da tempo capito che una dieta povera e uno stile di vita sedentario sono i principali fattori di rischio per il cancro del colon-retto, diventato più comune nelle generazioni più giovani.

Ma ora hanno indivisuato anche altri fattori di rischio: compreso l'uso eccessivo di antibiotici e infezioni fungine nell'intestino.

L'uso eccessivo di antibiotici

Prima della scoperta della penicillina nel 1928, infezioni batteriche come Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus provocarono una lunga scia di morti. Le infezioni erano spesso causate da ferite apparentemente minori, come tagli superficiali e ustioni, ma che potevano avere esiti disastrosi.

L'avvento dei farmaci antibiotici nel 20° secolo ha notevolmente ridotto questo rischio e ha causato un aumento dell'aspettativa di vita nel corso dei decenni. Ferite e malattie che in precedenza sarebbero state condanne a morte erano finalmente curabili.

Ma gli antibiotici sono stati sempre più prescritti da medici che identificano erroneamente i virus che quei farmaci non possono aiutare. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il 30% dei circa 154 milioni di antibiotici che i medici prescrivono ogni anno non sono necessari dal punto di vista medico e possono interrompere il delicato equilibrio dei batteri che vivono nel tratto digestivo, in particolare nel colon.

Il dottor Suneel Kamath, un oncologo specializzato in tumori del colon-retto presso la Cleveland Clinic, ha dichiarato: «Quello che sospettiamo stia accadendo è che quando c'è un uso eccessivo di antibiotici, c'è un cambiamento in quello che era un microbioma normale e sano, e poi cattivo gli agenti patogeni, se vuoi, vengono introdotti in questo. Possono innescare infiammazioni o altre cose che causano mutazioni nelle cellule e possono portare a un overdrive della cellula che si divide e si sostituisce - e quando lo fai più velocemente di quanto dovresti, ciò può portare al verificarsi di mutazioni e quindi alla formazione di tumori».

L'assunzione frequente di cicli di antibiotici durante tutta la vita può portare a uno squilibrio nel microbiota, chiamato anche disbiosi.

Questo stato di squilibrio spoglia l'intestino dei batteri protettivi e porta alla proliferazione di batteri che promuovono il cancro come Fusobacterium nucleatum e Clostridium difficile . In uno studio del 2021 che riflette l'intera popolazione della Svezia dal 2005 al 2016, i ricercatori hanno identificato più di 40.000 casi di cancro del colon-retto (CRC) rispetto a un gruppo di controllo abbinato di 200.000 svedesi senza cancro.

Sia le donne che gli uomini che hanno assunto antibiotici per più di sei mesi avevano un rischio maggiore del 17% di sviluppare il cancro al colon ascendente, la prima parte del colon ad essere raggiunta dal cibo dopo l'intestino tenue, rispetto a quelli a cui non era stato prescritto alcun antibiotico.

Nel frattempo, nel Regno Unito , i ricercatori hanno esaminato i dati sulla salute delle persone per oltre due decenni in uno studio pubblicato nel 2019, che ha consentito uno sguardo più ampio su come l'uso eccessivo di antibiotici può guidare i tassi di cancro. I ricercatori del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno confrontato l'uso di antibiotici in quasi 29.000 persone che hanno sviluppato CRC con circa 137.000 individui senza cancro.

Gli antibiotici erano stati precedentemente prescritti a circa il 72% dei pazienti che avevano sviluppato CRC contro il 69% di coloro che erano rimasti senza cancro. Questo leggero aumento del rischio è stato identificato solo nelle persone che avevano ricevuto antibiotici almeno un decennio prima della diagnosi, suggerendo che potrebbe volerci almeno tanto tempo prima che i farmaci abbiano quell'impatto devastante.

Dieta occidentale grassa e altamente elaborata

Una dieta composta in gran parte da carni lavorate e/o rosse, zuccheri e carboidrati raffinati è un importante fattore di rischio per l'infiammazione intestinale, precursore del cancro.

I medici vedono la dieta degli americani, che è cambiata radicalmente negli ultimi 40-50 anni per diventare più elaborata e malsana, come uno dei principali sospettati per l'aumento del tasso con cui le diagnosi di CRC vengono date agli under 55. Gli alimenti e le bevande zuccherate non sono mai stati così onnipresenti, ma uno studio del 2021 ha scoperto che consumarli in eccesso aumenta notevolmente il rischio di sviluppare CRC.

I ricercatori hanno preso in considerazione le abitudini alimentari di oltre 95.000 infermieri che hanno partecipato al vasto Nurses' Health Study II dal 1991 al 2015. Hanno anche considerato le diete di circa 41.000 donne quando erano adolescenti.

I ricercatori hanno scoperto che le donne adulte che hanno affermato di aver bevuto due bevande zuccherate al giorno hanno più del doppio del rischio di contrarre il cancro del colon-retto rispetto alle donne che hanno bevuto meno di una bevanda zuccherata alla settimana. E per ogni bevanda dolce consumata al giorno da adolescente, la donna aveva un rischio aumentato del 32% di CRC ad esordio precoce da adulta.

Il dottor Kamath ha detto: 'Pensiamo che il meccanismo sia quello che chiamiamo eccesso di energia. Queste sono cose che possono innescare percorsi normalmente buoni per la creazione di energia e metabolismo, ma se c'è un eccesso di questo, ciò porta ancora una volta a una situazione di tipo overdrive cellulare che può quindi diventare un fattore scatenante per il cancro. «Pensiamo lo stesso in realtà per gli alimenti molto trasformati, probabilmente qualcosa nelle sostanze chimiche che può anche innescare questa situazione di eccesso di energia».

Obesità e diabete di tipo 2

Obesità e diabete spesso vanno di pari passo, in quanto la prima aumenta notevolmente il rischio del secondo, caratterizzato dall'avere troppo glucosio (zucchero) circolante nel sangue. Si stima che l'80-90% dei pazienti con diabete di tipo 2 sia in sovrappeso o obeso.

I tassi di diabete di tipo 2 e obesità sono in aumento, in coincidenza con la crescente incidenza di CRC. Alcuni studi hanno suggerito un legame tra il diabete e un aumento del rischio di cancro del colon-retto negli uomini .

L'associazione tra diabete e CRC era più forte tra i fumatori e le persone con un alto indice di massa corporea (BMI).Un altro studio che ha indagato il legame tra diabete e cancro del colon-retto, questa volta in una coorte di donne, ha scoperto che quelle con diabete avevano una probabilità del 60% maggiore di sviluppare CRC rispetto a quelle senza diabete.

Il dottor Emil Lou, un oncologo gastrointestinale presso la M Health Fairview Masonic Cancer Clinic di Minneapolis, ha dichiarato: «È una cosa generale, che si tratti di cancro al seno o al colon, cancro allo stomaco e molti altri tipi di cancro, avere il diabete presenta un più alto rischio di contrarre molti tipi di cancro».

Ma ha aggiunto che dire che il diabete o l'obesità incontrollata possono portare da soli al cancro del colon-retto è troppo semplicistico: «È multifattoriale, se dovessimo dire che l'insulina e lo zucchero sono un fattore, probabilmente presenterebbero altri 99 fattori che entrano in gioco». «Il nostro corpo si regola da solo, non riusciamo a individuare una cosa».

Gli scienziati affermano che l'obesità può aumentare il rischio di cancro al colon a causa dell'infiammazione che provoca in tutto il corpo e dei cambiamenti nel microbiota intestinale, guidati da una dieta malsana.

Infezioni fungine

Il legame tra funghi e cancro è tenue, ma sono emerse nuove ricerche per sostenerlo.

Uno studio presentato all'incontro annuale dell'American Society of Clinical Oncology di questa settimana ha cercato di determinare se esiste una differenza biologica nei tumori presenti nei pazienti più giovani rispetto a quelli più anziani. I ricercatori della Georgetown University di Washington, DC, hanno sequenziato campioni di DNA microbico dai tumori di pazienti affetti da cancro del colon-retto che avevano meno di 45 anni o più di 65 anni al momento della diagnosi.

Le specie di funghi conosciute come Cladosporium apparivano più spesso nei tumori dei pazienti più giovani rispetto a quelli più anziani. Il dottor Kamath, che non è stato coinvolto nello studio di Georgetown, ha dichiarato: «Anche l'associazione batterica con il cancro è piuttosto preliminare, e direi che quella con il fungo è decisamente molto inferiore. Ma sarebbe come questo un percorso simile in termini di corpo continua a rilevare questo come un'entità estranea e qualcosa di cui sta cercando di sbarazzarsi con una reazione infiammatoria... che può quindi innescare, sai, quelle cellule che sono nell'intestino e nell'intestino che sono costantemente infiammate»

Nel frattempo, la presenza del gruppo di funghi Candida è stata associata all'infiammazione che porta al cancro allo stomaco e al cancro gastrointestinale.

Uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Cell ha riportato prove di Candida albicans nei tumori del colon-retto. Livelli più elevati di funghi Candida erano anche collegati alla diffusione del cancro del colon-retto in altre parti del corpo. Il dottor Lou ha dichiarato: «I funghi, insieme a molti tipi di virus e batteri, sono una priorità assoluta perché si tratta di un'intersezione emergente in biologia per la quale non abbiamo ancora la risposta. Ci sono un sacco di cose nelle colonie nel nostro intestino. Semplicemente non lo sappiamo da una vita o da molti anni. Ma molte cose che vivono lì non causano infezioni, a meno che non ci sia uno squilibrio».

I funghi Candida possono lasciare innocui sugli esseri umani, sulla superficie della pelle o all'interno dell'intestino, tra le altre aree. Ma se cresce troppo, può anche scatenare altre infezioni, tra cui mughetto orale e infezioni vaginali e delle unghie.