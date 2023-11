Tumore, operazione record in Puglia: rimosso in appena 3 minuti col laser, paziente già a casa

E' durato appena tre minuti un intervento su un paziente di 60 anni operato per distruggere un tumore tiroideo di 5 millimetri. E' stata utilizzata per la prima volta in Puglia una procedura micro-invasiva che utilizza una guida ecografica ed energia laser.

L'intervento è stato eseguito dal dottor Gaetano Achille, dell'unità operativa Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-maxillo facciale dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II a Bari: si tratta del primo intervento con l'echolaser che ha portato alla termoablazione di un tumore tiroideo di 5 millimetri. Il paziente sta bene ed è stato dimesso dopo qualche ora.

Come funziona

"Questo nuovo macchinario - spiega Achille - produce attraverso la fibra ottica un calore di 110 gradi che si sviluppa su un diametro di un centimetro.

In passato, secondo le linee guida, era applicabile solo sui tumori tiroidei benigni, mentre adesso è possibile intervenire anche su quelli maligni. Si tratta di un intervento micro-invasivo che ha numerosi vantaggi: in caso di recidiva il paziente è comunque operabile chirurgicamente perché la termoablazione è internodulare e non altera la ghiandola. Inoltre, dà una possibilità ai pazienti inoperabili e offre una alternativa a quelli che invece si rifiutano di sottoporsi a un intervento chirurgico demolitivo".

"Siamo i primi in Puglia, e i secondi nel Mezzogiorno dopo Napoli - afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne - a poter disporre di questa tecnologia oltre alla esperienza del dottor Achille, che ha utilizzato in passato l'echolaser con ottimi risultati".