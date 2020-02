Truffa all'assicurazione con la complicità di un dipendente: sei arresti

Truffa con i finanziamenti erogati da una compagnia di assicurazioni brindisina. Sei arresti sono stati disposti dal pm Stefania Mininni e adottati dal gip Giovanni Gallo. La Guardia di Finanza ha eseguito i provvedimenti arrestando Pantaleo Martano 54 anni di Torre dell'Orso e Domenico Cezza, 52 anni di Maglie, Luigi Minghetti, 59 anni, di Presicce. Domiciliari invece per la martanese 54enne Anna De Pascalis, Vincenzo Montinaro, 49enne di Melendugno, il 50enne Orazio Orlacchio di Poggiardo. Quest'ultimo è il dipendente dell'agenzia assicurativa con sede a Brindisi, che avrebbe ricevuto la documentazione falsa per ottenere i finanziamenti, "aggiustando" gli atti per ottenere che fossero ammessi a finanziamento. Ultimo aggiornamento: 10:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA