Due comunità in lutto: grande commozione per l'ultimo saluto al giovane Antonio morto in un incidente stradale

A Tricase e Tiggiano si è accesa un’altra stella in cielo, quella del giovane Antonio Manno, morto a causa di un incidente stradale sabato scorso, mentre percorreva la provinciale che porta a Tricase Porto.



Oggi pomeriggio si sono svolti i funerali del ragazzo, tra una folla di gente arrivata in chiesa per rendere l’ultimo omaggio allo sfortunato ragazzo. L’intensa partecipazione è stata composta e commossa in un susseguirsi di pensieri e manifesti che parlavano al cuore, come “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, il tuo essere buono sempre con tutti”, o, ancora, “ sei stato un ragazzo a modo. Ciò che ogni genitore desidera per i propri figli. Marina e Michele l’hanno avuto”. La parrocchia di Tiggiano e tutte le parrocchie di Tricase hanno espresso vicinanza e affetto alla famiglia del giovane 22enne.

Gli amici in moto



Il corteo funebre è stato accolto e “scortato” dagli amici della vittima, in sella alle loro motociclette e con le loro auto, che erano anche la grande passione di Antonio. L’ultimo saluto al “ragazzo col sorriso” è stato tra applausi, musica, fuochi d’artificio e palloncini bianchi. La salma è arrivata in chiesa in una bara bianca. Su quella bara c’erano appoggiati un casco bianco, una foto di Antonio e un cuore di fiori bianchi della fidanzata Anna. Sull’altare rose bianche.

Chiesa piena, pienissima, soprattutto di giovani. Dentro non c’era posto, tanti hanno seguito la celebrazione da fuori, anche sfidando la pioggia.

Il ricordo del parroco

Commovente il ricordo di don Pierluigi Nicolardi, parroco della comunità di Sant’Antonio : «Caro Antonio, ho riflettuto tanto sulla liturgia della Parola da proporre - ha esordito .. Nel Canto dei Cantici come nel Vangelo, una donna cerca l’amato del suo cuore, sottratto al suo sguardo. Mi permetto di pensare, caro Antonio, che quel giovane che si va alla ricerca sei tu, sottratto per un tempo agli occhi di chi ti ama, della tua famiglia, di mamma Marina, papà Michele, di tuo fratello Ippazio e della tua cara Anna». E poi anche un pensiero alla famiglia: «Cari Marina, Michele, Ippazio Anna e familiari tutti - ha detto il sacerdote - non siamo in grado di comprendere il dolore che attraversa la vostra anima, solo osiamo immaginarlo. Ed è per questo che non possiamo far altro che esprimervi la nostra vicinanza silenziosa e fraterna. Silenziosa, anzitutto. Rispettosa del vostro dignitoso dolore». Alla fine è arrivato il ricordo “dolce e sensibile” della fidanzata Anna e di un amico fraterno.



Al rito erano presenti otto parroci: don Pierluigi Nicolardi, che ha celebrato il funerale, don Antonio De Giorgi, di Tiggiano, don Antonio Riva, parroco di Specchia, don Ippazio Nuccio, don Lucio Ciardo, parroco di Tricase Porto, don Salvatore Chiarello , parroco della comunità di Caprarica ,don Biagio Errico e don Pasquale Carletta, parroco di Tutino. Al termine della messa, all’esterno della chiesa, tra applausi e centinaia di amici ,sotto la pioggia, l’ultimo ciao ad un ragazzo che viveva intensamente i suoi giorni tra lavoro e famiglia. Antonio è ora sepolto nel cimitero di Tricase.