Incidente in moto, muore a 21 anni: domani i funerali di Antonio. Eventi annullati per lutto

Domani pomeriggio, alle 16 nella parrocchia Sant'Antonio Padova, tutta la comunità di Tricase darà l'ultimo saluto ad Antonio Manno, il 21enne che lo scorso sabato ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Tricase- Tricase Porto. I funerali avranno luogo partendo da via Ferrara, dall'abitazione del giovane.

Il dolore degli amici e una comunità sotto choc

A Tricase c'è un continuo viavai di amici, parenti e conoscenti sul luogo del terribile incidente di sabato pomeriggio ( verso le 19,30 ), nel quale è morto il ragazzo che si stava recando sul posto di lavoro. In tanti rallentano sulla provinciale che collega Tricase a Tricase porto, c'è chi si ferma per riflettere, chi guarda con sgomento quel tratto di strada che ha spezzato l'ennesima giovane vita. Sono tanti, tantissimi, tutti in silenzio, fuori dall'abitazione della famiglia in via Ferrara dove si è recato anche il sacerdote della parrocchia di Sant'Antonio, don Pierluigi Nicolardi, a fine messa (ieri mattina alle 10), manifestando la vicinanza di tutta la comunità di Sant'Antonio alla famiglia del povero ragazzo scomparso nel tragico incidente. È il giorno del dolore, in una comunità scossa dall'ennesima tragedia su una strada, quella provinciale poco illuminata e molto pericolosa che collega Tricase a Tricase porto e che, negli ultimi 50 anni ha visto morire più di 10 persone e lungo la quale sono accadute decine di incidenti stradali. «Nel lontano 1973 ci furono quattro morti in un incidente stradale su quel tratto di strada - ricorda l'ultraottantenne, signor Antonio è una strada provinciale poco curata, o forse non lo è per nulla. Basta fare una passeggiata per capire che siamo messi male, si rischia tutti i giorni e con l'arrivo dell'estate diventa tutto più pericoloso». Intanto, si sta cercando di capire come sia potuta avvenire una simile tragedia.

Lutto ed eventi annullati

Molto probabilmente nell'incidente sono coinvolte due auto, una Golf e una Fiat Panda, oltre alla moto dello sfortunato 21enne, una Honda CBR. Tutte e tre i mezzi percorrevano la provinciale che porta da Tricase a Tricase porto, a quanto sembra nella stessa direzione. La notizia della morte dello sfortunato ragazzo colpisce inevitabilmente un'intera comunità, comunità che ha manifestato affetto e vicinanza alla famiglia sin da subito. Infatti, anche alcuni eventi sono stati annullati a Tricase porto e Lucugnano: «Oggi è il giorno del rispetto per il dolore che ha colpito la comunità di Tricase - scrivono gli organizzatori- e vogliamo celebrare con il silenzio per questo abbiamo deciso di annullare l'evento di stasera (ieri), International Jazz Day, previsto a Palazzo Comi, che sarà rinviato a data da destinarsi. Gli organizzatori, gli artisti e lo staff tutto, partecipano sentitamente al lutto che ha colpito la famiglia». Messaggio di profondo dolore anche da parte della società di pallavolo Aurispa Libellula : «L'intera società si stringe al dolore che ha colpito la famiglia di Antonio Manno per la tragica scomparsa del giovane salentino. Antonio aveva militato nella nostra squadra di Serie C e la notizia ha sconvolto tutti noi». Tanti i messaggi di sincera commozione anche sui social per una morte arrivata troppo presto.

