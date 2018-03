Malore improvviso, Maria Grazia muore a 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVIANO - Una tragedia che nessuno si aspettava ha scosso la comunità di Taviano: Maria Grazia Serra, giovane parrucchiera di 25 anni ha infatti perso al vita improvvisamete ieri sera dopo essere stata colta da un malore improvviso e fatale intorno a mezzanotte. La giovane, mamma di due bimbi, stava aiutando il marito Pierluigi nel bar da lui gestito in città, il Movida Lounge Bar, un luogo molto frequentato dall'intero circondario.Era in corso una festa e la giovane, che soffriva di asma allergica, ha accusato un attacco. Le mancava l'aria ed aveva con sé i farmaci necessari in questi casi. Non riuscendo però a recuperare, è stata accompagnata presso la Guardia Medica, il cui ambulatorio si trova quasi di fronte al locale. La situazione però è precipitata nel giro di pochissimo e Maria Grazia ha perso i sensi. Ogni tentativo di rianimarla nell'ambulatorio e successivamente al pronto soccorso dell'Ospedale Civile "Ferrari" di Casarano, è stato vano: è morta per arresto cardiocircolatorio. Era madre di due bambini di 3 e 5 anni. Il magistrato di turno Carmen Ruggiero ha disposto l'autopsia, come per prassi in questi casi, per accertare le cause del decesso. Sarà eseguita domattina alle 8 dal medico legale Alberto Tortorella. Incredulità a Taviano dove la coppia era benvoluta da tutti. Decine e decine i messaggi di cordoglio e solidarietà sui social.