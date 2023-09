Protocolli di legalità per la Statale 275, c'è la firma. Marzi rassicura: «Consegna lavori entro dicembre»

Protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nella realizzazione del maxi appalto di ammodernamento della Statale 275 Maglie-Leuca. La firma è stata apposta questa mattina dal prefetto Luca Rotondi, dal commissario straordinario per la 275 Vincenzo Marzi, dalle forze dell’ordine, dell’ispettorato del lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Statale 275, tre protocolli per la legalità negli appalti

“Fare presto ma fare bene.

La legalità è essenziale”, ha detto il prefetto. Sono stati firmati tre protocolli per quanti sono gli stralci funzionali in cui il primo lotto dell’opera è stato suddiviso, attualmente in fase di gara. Il protocollo prevede anche la costituzione di una banca dati a disposizione attraverso cui le forze dell’ordine potranno monitorare ogni singolo movimento all’interno dei cantieri. Tra gli obiettivi dei protocolli anche la regolarità dei contratti e dunque la sicurezza dei lavoratori.

Lavori consegnati entro dicembre

Quanto all’opera in senso tecnico, rassicurazione sono giunte dal commissario Marzi che ha confermato la previsione di consegna lavori entro dicembre.