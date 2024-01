Il comune di Santeramo in Colle sarà commissariato: passa la mozione di sfiducia contro il sindaco Casone

Il Comune di Santeramo in Colle sarà commissariato. Questa mattina (25 gennaio), al termine di un lungo consiglio comunale iniziato ieri sera alle 19.45 e terminato poco prima delle 5, è passata con dieci voti la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, Vincenzo Luciano Casone, assente perché ricoverato ieri - 24 gennaio - in ospedale per improvvisi problemi di salute.

Il voto in aula

La mozione è stata votata da cinque consiglieri di maggioranza - tre della lista 'Con Casone sindaco' e due del Pd - e cinque di opposizione (centrodestra e consigliere del Movimento Cinque stelle).

Già martedì sera il sindaco aveva fatto protocollare le proprie dimissioni azzerando la giunta e tutta la documentazione era stata inviata alla Prefettura di Bari. In una conferenza stampa Casone aveva rivolto un appello traversale "alla responsabilità" delle compagini politiche, ma non è servito. L'amministrazione Casone, entrata in carica nell'estate del 2022, è durata un anno e mezzo. Ora si tornerà al voto.