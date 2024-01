È crisi politica a Santeramo in Colle, il sindaco presenta le dimissioni e azzera la giunta

E’ crisi al comune di Santeramo in Colle. Il sindaco, Vincenzo Luciano Casone, si è dimesso azzerando la giunta; le dimissioni verranno protocollate stasera dopo un’ultima riunione di giunta per decidere il ricorso al Tar contro il piano di dimensionamento scolastico. Le dimissioni sono state annunciate stamani da Casone in una conferenza stampa dopo che otto consiglieri comunali (cinque di maggioranza – tre della lista ‘Con casone sindaco’ e due del Pd - e tre di opposizione) hanno presentato e protocollato una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

«Queste mie dimissioni non rappresentano una resa – ha affermato il sindaco. Per me la politica è servizio e senso di responsabilità verso i cittadini, rappresenta la coerenza e la priorità del bene comune sugli egoismi e sui giochi di potere». Domani pomeriggio - 23 gennaio - alle 17.30 seduta del consiglio comunale per votare la mozione di sfiducia.