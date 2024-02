Il commissario va in pensione e saluta i colleghi dalla radio della volante. Il video diventa virale

«Siate orgogliosi della divisa che indossate e usatela sempre per i deboli e con fermezza nei confronti delle persone che commettono reati». Non si trattiene le lacrime il sostituto commissario Giancarlo Di Nunno, 60 anni il 23 marzo, in forza alla Digos di Brindisi dal 2018 e che dal 1 marzo sarà in pensione. L'occasione è il saluto via radio ai colleghi della polizia. «Questa è l'ultima comunicazione di Imola 20 da questo canale», ha detto il commissario. Il video del saluto ha fatto il giro del web e in poco tempo è diventato virale.

Chi è

Entrato in polizia nel 1987, il sostituto commissario Di Nunno, dopo una breve parentesi a Napoli dove ha seguito il corsosottufficiali, è approdato poi alla squadra Volanti di Brindisi come capoturno.

Passato poi alla Mobile dove ha diretto la sezione antirapina per circa 20 anni. Di Nunno ha partecipato alla storica operazione primavera diretta da Angelo loconte, ex capo della Mobile di Brindisi, ha effettuato una missione interforze in Albania come esperto di tecniche investigative nel 2001.

Conclude la sua carriera come responsabile della sezione investigativa della Digos. Si deve a lui, qualche anno fa, l'arresto di una donna che aveva ucciso il marito al Rione Commenda di Brindisi, Di Nunno quel giorno era libero dal servizio quando riuscì ad intercettare4 la donna e arrestarla.