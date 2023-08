Soleto in lutto, morto il presidente della Polisportiva calcio Leonardo Leo

Soleto piange la scomparsa improvvisa del “Presidente”. Leonardo Leo, per tutti Aldo, massimo dirigente della locale squadra di calcio dal lontano 1983, è morto all’età di 66 anni a Pordenone, dove era in vacanza da qualche giorno assieme alla moglie ospitato in casa di parenti.

Una notizia tanto inattesa quanto dolorosa che ha gettato nello sgomento tutta la cittadina della Grecìa Salentina, dove Leo era conosciuto da tutti non soltanto per il suo impegno nella Polisportiva della quale era anima instancabile ma anche per il suo essere uomo mite e sempre disponibile.

Sono passati 40 anni da quando Aldo Leo riaccese in paese la scintilla del calcio.

Assieme a un gruppo di amici diede vita a nuova società sportiva che, nei decenni a seguire, si è affermata come tra le più longeve del panorama calcistico salentino.

Uomo di campo instancabile, è stato “padre” di diverse generazioni di calciatori nei quali ha instillato anche importanti valori umani: ragazzi che gli sono rimasti sempre legati e che oggi piangono la scomparsa di una persona per bene.

«È un giorno triste per il calcio soletano – si legge tra l’altro nel manifesto funebre della Polisportiva – ricordiamo la tua passione per il calcio. Sappiamo che il tuo desiderio è quello di continuare a scrivere pagine belle. Saremo a continuare l’opera da te iniziata».

I funerali di Aldo Leo si svolgeranno domani - 14 agosto - alle 17 nella parrocchiale Maria Santissima Assunta a Soleto.