Addio a Nina Pagliara, lutto per l'ex sindaco di Campi

È deceduta oggi, a 95 anni, Oronza Pagliara, mamma dell’ex sindaco di Campi, Egidio Zacheo. Una donna coraggiosa, dice di lei chi la conosceva, che non si è mai lasciata schiacciare dalle difficoltà, reagendo con forza e grande determinazione agli ostacoli che nella sua vita non sono mancati. Quattro figli, uno dei quali deceduto prematuramente, cresciuti con sacrificio e senso di responsabilità Nina, così era conosciuta da tutti, anche quando il marito, Pompilio, impegnato politicamente e protagonista della lotta nelle Terre d’Arneo per le rivendicazioni contadine negli anni ‘50, fu arrestato.

I funerali di Nina Pagliara si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella chiesa della Madonna della Mercede.