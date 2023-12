Rubavano medicinali e materiale sanitario dalla farmacia del distretto: denunciati due operatori Sanitaservice

Sorpresi dai carabinieri a rubare medicinali e altro materiale sanitario nella farmacia del distretto di Campi Salentina: per due operatori di Sanitaservice Lecce è scattata la denuncia.

Indagini da tempo

I due uomini, di 45 e 50 anni, su cui da tempo c'erano indagini in corso per dei sospetti, sono stati individuati nella notte dai militari della stazione di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi della compagnia, e portati in caserma per le verifiche del caso.

Completate le procedure di rito i due operatori della società in house dell'Asl Lecce sono stati denunciati a piede libero. Dell'operazione sono stati informati anche i vertici di Sanitàservice e dell'Asl leccese.