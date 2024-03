Salento, ​scoperti 18 lavoratori in nero e tre sono minorenni: due ristoranti nei guai

La guardia di finanza ha scoperto nel Salento 18 lavoratori, tre dei quali minorenni, intenti a prestare la propria opera totalmente in nero. I militari, impegnati in servizi volti a contrastare i fenomeni di economia sommersa, hanno sottoposto a controllo due ristoranti nei comuni di Campi Salentina e Lequile.

I controlli

Dalle verifiche è emerso che 18 dipendenti lavoravano in nero. I due esercenti sono stati segnalati all'ispettorato territoriale del lavoro per le conseguenti valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell'attività imprenditoriale. Sono in corso approfondimenti di natura tributaria per accertare una eventuale sottrazione a tassazione di ricavi.