Campi, maggioranza senza numeri in Consiglio: il sindaco Fina si dimette. Video

È giunta anzitempo a conclusione l'amministrazione di Campi Salentina in provincia di Lecce guidata da Alfredo Fina. Questa mattina, poco dopo le 11, il sindaco ormai uscente ha invitato una pec al segretario comunale comunicando appunto le proprie dimissioni. Un epilogo dettato dall'esito dell'ultimo consiglio comunale, tenutosi sabato scorso, in cui si è palesata la mancanza dei numeri necessari, per la maggioranza, di approvare la delibera sulla variazione di bilancio, che è stata dunque bocciata.

La decisione di Fina, che lo stesso, in un video messaggio rivolto alla cittadinanza e diffuso sui social in questi minuti, ha spiegato essere sofferta ma necessaria, è diretta conseguenza della spaccatura della compagine governativa, con quattro consiglieri che lo sorso ottobre hanno formato un gruppo autonomo ed indipendente, aprendo di fatto una crisi politica definita oggi con la caduta dell'amministrazione. Ora,secondo la normativa, Fina avrà venti giorni di tempo per confermare le dimissioni o per tentare qualche operazione politica che gli consenta di proseguire il suo mandato fino alla naturale scadenza del giugno prossimo.