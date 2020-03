Attentato incendiario contro il sindaco: una molotov nel cortile, completamente distrutta la sua auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una molotov nel cortile e poi le fiamme, che hanno completamente distrutto l'auto del sindaco di Campi salentina, Alfredo Fina . Intorno alle 3.40, ignoti hanno incendiato la vettura parcheggiata nel cortile interno dell'abitazione del sindaco.La Hyundai i35 del primo cittadino è andata completamente distrutta. E' stato Fina, allertato dai vicini, a tentare di contenere le fiamme in attesa che arrivassero i vigili del fuoco da Lecce.Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri, che ora dovranno ricostruire l'accaduto e tentare chi e perché abbia voluto minacciare il primo cittadino di Campi, cittadina del nord Salento Pochi minuti prima, sempre nel paese, ignoti hanno dato alle fiamme anche l'auto di un militare dell'Esercito, parcheggiata in via Nino De Palma. I due episodi, sebbene avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, non sarebbero collegati.«Nel condannare il vile e violento gesto doloso, sulla cui matrice sono in corso indagini approfondite, esprimiamo solidarietà e vicinanza al primo cittadino, rinnovando la massima fiducia nell’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine»: lo hanno scritto in una nota i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione Comuni del Nord Salento.La solidarietà a Fina è giunta anche dal governatore di Puglia, Michele Emiliano