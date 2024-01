Salento, l'ultimo saluto a Carletto: lacrime e palloncini per il diciottenne morto in un incidente

L'abbraccio di Campi Salentina a Carletto. Tantissimi gli amici, giovani, ragazzi come lui, ma davvero una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia di Carlo Ala, il diciottenne deceduto lunedì sera in un terribile incidente stradale. Gremita la chiesa matrice, ed il sagrato, in piazza Libertà a testimoniare il dolore che la morte di Carletto ha provocato.