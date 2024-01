Salento, l'ultimo saluto a Carletto: lacrime e palloncini per il diciottenne morto in un incidente. Video

L'abbraccio di Campi Salentina a Carletto. Tantissimi gli amici, giovani, ragazzi come lui, ma davvero una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia di Carlo Ala, il diciottenne deceduto lunedì sera in un terribile incidente stradale.

Gremita la chiesa matrice, ed il sagrato, in piazza Libertà a testimoniare il dolore che la morte di Carletto ha provocato.

"Non ci sono parole per descrivere quanto è accaduto -ha detto don Gianmarco Errico, che ha celebrato le esequie- perché non è umano affrontare la morte di un ragazzo così giovane. Ma noi sappiamo già che Carlo, adesso, è nella gloria del Signore che ha vinto la morte".