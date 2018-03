CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo figli piccoli e mutui da pagare. L’indennità di disoccupazione è scaduta più di un mese fa: chiediamo di poter lavorare fino a quando il Consiglio di Stato non metterà la parola fine al contenzioso tra la società e il Comune. E qualunque sarà la decisione dei giudici, noi la rispetteremo». Una quarantina di dipendenti della società Sabbia d’Oro, titolare del lido Samsara, ieri mattina ha organizzato un s it-in davanti al Comune di Gallipoli. C’è stato qualche momento di tensione, tant’è che è arrivata anche una volante della polizia. Semplice la richiesta: avere dal Comune l’ok per l’apertura del lido, già prevista per il giorno di Pasqua, per poter riprendere a lavorare almeno fino a giugno. Un “congelamento” della determina di revoca della licenza che consentirebbe una ripartenza del lido – senza beach party e musica, per il momento – che tra l’altro era stata “suggerita” dal presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, nel corso dell’udienza dell’1 marzo scorso e che il Comune, con dichiarazione a verbale d’udienza, si era impegnato a garantire.Ma quando mancano ormai appena due giorni alla Pasqua, il Comune non si è ancora espresso e i lavoratori sono preoccupati. «Siamo pronti a lavorare giorno e notte – assicurano bagnini, autisti delle navette, baristi, cameriere e impiegati amministrativi - per essere in condizioni di poter accogliere i clienti a partire dalla domenica di Pasqua, come abbiamo sempre fatto da dieci anni a questa parte». La mattinata è stata concitata: «Prima ci hanno detto – proseguono i lavoratori in sit-in – che ci avrebbe ricevuto il sindaco, poi ci hanno fatto parlare con un dirigente, che ha chiesto qualche ora di tempo per verificare gli atti. Poi ci è stato detto di aspettare fino a domani (oggi, ndr) perché altri enti sono coinvolti nella vicenda e il Comune non può decidere da solo. Noi vogliamo solo qualche certezza per noi e per le nostre famiglie: il tempo stringe e non possiamo rimanere a lungo senza lavorare». Nel primo pomeriggio la rassicurazione: oggi alle 11 il sindaco Stefano Minerva dovrebbe incontrare i dirigenti e poi essere in grado di ricevere una delegazione di lavoratori per dare una risposta. E ci si aspetta che, come garantito dinanzi al Consiglio di Stato, si possa andare verso una riapertura del lido.Anche i titolari dello stabilimento, che hanno saputo del sit-in solo nella tarda mattinata di ieri, si dicono preoccupati per il futuro dell’azienda: «Un paio di settimane fa – raccontano Rocco Greco e David Cicchella – abbiamo inviato al Comune una richiesta in cui sollecitiamo la presa d’atto di quanto dichiarato nel verbale d’udienza dinanzi al Consiglio di Stato e anche la possibilità di avere un passaggio pedonale che consenta ai nostri clienti di raggiungere il lido, dal momento che i parcheggi sono chiusi e la litoranea ancora bloccata per i lavori. Non avendo avuto alcun riscontro, qualche giorno fa abbiamo inviato una diffida e siamo pronti a chiedere il risarcimento danni». E sarebbe milionaria la cifra che la società ha in animo di chiedere al Comune, se non si riuscisse ad aprire: un “conto” che si aggira tra i cinque e i sette milioni di euro.