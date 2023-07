Mc Donald’s, troppo caldo nelle cucine: sciopero dei dipendenti del fast food. E la sede di via Sparano chiude

Il caldo in Puglia sta superando i 40 gradi e i circa 140 dipendenti dei McDonald's di Bari e di Casamassima, a contatto per ore con friggitrici e altre apparecchiature che si surriscaldano nelle cucine, oggi sciopereranno - dalle ore 21 alle ore 23 - per protestare contro «l'assenza di un impianto di condizionamento adeguato». Lo sciopero è indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo pugliese resta confermato davanti alla sede di Casamassima. Mc Donald's infatti alla luce delle proteste ha deciso di chiudere al pubblico la sede di Via Sparano in centro.

I sindacati

«Si sono registrati diversi casi di malori tra il personale che lavora con temperature allucinanti - spiega Domenico Ficco, segretario della Cgil Bari - e anche quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l'impianto elettrico non ha retto».

Chiusa la sede in centro

Dopo le proteste dei lavoratori e l'annunciato sciopero di oggi per le temperature insostenibili per i lavoratori che si sviluppano in cucina senza «un impianto di condizionamento adeguato», McDonald's ha deciso di chiudere al pubblico il locale di via Sparano a Bari. Lo rende noto la Cgil che esprime «grande soddisfazione per la decisione aziendale». «Dopo la dichiarazione di sciopero dei lavoratori - sottolinea il sindacato - l'azienda ammette le temperature proibitive all'interno del ristorante e dà ragione al sindacato. Si resta chiusi in via Sparano perché le temperature non consentono il lavoro in condizioni di sicurezza».

La Cgil mantiene comunque «lo stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero con sit in previsto dalle ore 21.00 di stasera alle ore 23 a Casamassima dove l'azienda ha, al momento, deciso di lasciare aperto il ristorante sostenendo che le condizioni siano diverse e gli impianti siano in condizione di fronteggiare il caldo».

La Filcams Cgil di Bari ha «chiesto più volte e con insistenza anche l'intervento di soggetti pubblici preposti alla sorveglianza della salubrità dei luoghi di lavoro ma la carenza di organico che interessa queste amministrazioni fa sì che non si riescano ad avere interventi tempestivi per risolvere queste situazioni di criticità che ora stanno diventano drammatiche. Non si può subordinare la salute dei lavoratori al profitto».