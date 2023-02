Stipendio di 90 euro per il mese di gennaio al personale Asl: Cisal segnala il caso all'Ispettorato del lavoro

Uno stipendio di 90 euro per il mese di gennaio. E' quanto hanno trovato in busta paga alcuni dipendenti della Asl di Lecce. E scoppia la polemica di Cisal sanità. Non è escluso che possa essersi trattato di un errore nella compilazione dei cedolini, ma il sindacato guidato dal segretario Giovanni D'Ambra è intenzionato ad approfondire la questione e si dice pronto ad interessare l'ispettorato del lavoro.

La denuncia dei sindacati



«Ci risiamo, ancora una volta e a cadenza periodica, riscontriamo la mancata erogazione dello stipendio a varie figure professionali dell'Asl di Lecce (Medici,Infermieri,personale laureato non medico) - scrive D'Ambra - che dal 27 gennaio non si sono ancora visti accreditare sul proprio conto corrente quanto di loro spettanza».



Dal sindacato quindi l'affondo all'indirizzo della direzione strategica dell'azienda sanitaria. «Dal direttore generale Rossi, non è arrivata alcuna risposta. Forse in Asl non sanno che il ritardo o l’omesso pagamento della retribuzione rappresenta un grave inadempimento da parte del datore di lavoro. La vicenda sarà ora portata all'attenzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce". "L'auspicio - conclude D'Ambra - è che non finisca tutto sottotraccia perché ai dipendenti in servizio sono dovuti rispetto e diritti».