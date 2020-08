Fuori strada con la Vespa, finisce contro un palo: gravissimo un 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 37 anni si trova ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce . Si tratta dello scooterista che ieri sera, intorno alle 23.15, è andato a sbattere contro un palo della segnalatica stradale lungo la Carmiano-Copertino, 50 metri prima del centro sportivo Paradise.Era in sella ad una Vespa. Ad accorgersi dell'incidente è stato un ragazzo diretto, in auto, proprio in quel centro per partecipare al memoriale Alessio Quarta, il giovane morto due mesi fa in scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo adiomobile di Lecce ed un'ambulanza del 118.Aggiornamenti nelle prossime ore.