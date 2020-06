Incidente con lo scooter sulla litoranea: grave un ragazzo di 20 anni

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 20 anni, di Carmiano, in provincia di Lecce, che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente con il proprio scooter, sulla litoranea che collega San Cataldo a San Foca. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, non risultano altri mezzi coinvolti. Il 20enne è stato soccorso da un'ambulanza, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove le sue condizioni, che appaiono critiche, vengono monitorate costantemente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Lecce: toccherà a loro stabilire la dinamica dell'incidente e verificare le eventuali responsabilità. Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA