Nardò, scippatore "occasionale" filmato e denunciato dalla Polizia

Scippo in centro a Nardò lo scorso agosto: identificato e denunciato l'autore. Si tratta di un 47enne del posto, incensurato.

Le indagini

Gli agenti del commissariato, a seguito delle indagini, hanno identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria l’autore del furto con strappo ai danni di una donna. Lo scippo, che aveva destato tanto scalpore in una città solitamente tranquilla, era avvenuto nel pomeriggio del 13 agosto, in una via del centro storico di Nardò.

L’uomo, un neretino incensurato di 47 anni, a bordo del suo ciclomotore, approfittando della quiete cittadina, aveva raggiunto alle spalle una donna e le aveva strappato con violenza la borsa che conteneva, oltre agli effetti personali, la somma di 300 euro in contanti. Fortunatamente, la donna, non ha avuto conseguenze fisiche. L'uomo, invece, è stato identificato ed ora risponde del reato di furto con strappo.