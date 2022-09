Ladri in azione nella notte Fuggono con i soldi per la festa di San Giuseppe

Rubati i soldi della questua in onore di “San Giuseppe” a Copertino: il furto delle offerte avviene a poche settimane dalla attesissima festa si svolgerà nelle prossime settimane. Ignoti nella notte si sono introdotti all’interno dei locali del comitato festa, adiacenti la sede del Pd in via Cristina Conchiglia, e hanno portato via il grosso salvadanaio con dentro le offerte dei fedeli raccolte dai volontari del comitato nell’ultima settimana.

Forse due i ladri in azione

I ladri, forse in due, sfruttando le ore notturne, attraverso l’utilizzo di arnesi da scasso hanno prima divelto dal muro la porta d’ingresso e poi una volta dentro i locali hanno messo a soqquadro i cassetti e rubato il denaro. Bottino in fase di quantificazione: non dovrebbe comunque superare i 300 euro.

Sul posto i carabinieri



La triste scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 8.30 da alcuni cittadini che hanno visto la porta divelta e avvisato le forze dell’ordine. Sul posto insieme ai carabinieri si è recato anche il presidente del comitato festa Pippi Renis, che dopo aver constatato il furto si è diretto in caserma dai militari della locale tenenza per sporgere denuncia.