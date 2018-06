Da politico ai politici: «Finiamola di raccomandare i medici da assumere negli ospedali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Smettiamola di raccomandare i medici da assumere negli ospedali». Se l'appello giunge da un politico ed è rivolto ai politici che ha un ruolo diprimo piano nel settore della Sanità fa davvero riflettere. E' stato il consigliere regionale Pino Romano, presidente della Commissione regionale sanità, a pronunciare queste parole. Stamane, nel corso di una conferenza stampa indetta per raccontare la sua positiva esperienza da degente negli ospedali Perrino di Brindisi e Vito Fazzi di Lecce, Romano è stato chiaro: «Scommettiamo sulle eccellenze, selezioniamo curricula, lasciamo le scelte a professionisti in grado di vedere oltre i bacini elettorali. Più esplicitamente, smettiamola di fare segnalazioni quando si tratta di individuare i primari dei reparti nei nostri ospedali». Accanto a Romano il direttore generale della Asl, Ottavio Narracci, e il primario di cardiochirurgia del Fazzi di Lecce, Giovanni Casali, nel cui reparto è stato ricoverato in seguito a un infarto.«Ho incontrato medici e reparti di grandissimo livello - ha raccontato Pino Romano - e se sono vivo lo devo a loro. Bisogna avere fiducia nella sanità pubblica. Anche nel Salento e in Puglia abbiamo delle eccellenze di cui andare fieri».