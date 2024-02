Inps Puglia, tre bandi per assumere 17 medici

Inps Puglia ha pubblicato tre bandi per il reclutamento di 17 medici. Lo comunica l'istituto in una nota, spiegando che l'obiettivo è «far fronte alla carenza di medici interni per le visite di controllo domiciliare» e che i medici reclutati saranno «disponibili per le esigenze provvisorie e temporanee delle seguenti in alcune direzioni provinciali Inps: ci sono tre posti a Foggia (il bando scade il 15 febbraio), otto a Bari (il bando scade il 19 febbraio) e sei a Lecce (il bando scade l'8 marzo).

Come funziona il bando

Tutte le informazioni riguardanti i termini e le modalità di partecipazione alle selezioni sono reperibili sul sito www.inps.it cliccando sul link Avvisi reclutamento medici Sedi Puglia.