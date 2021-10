Sanitari non vaccinati, segnalati medico e infermiera del 118. Da lunedì vaccino anche in farmacia

Riflettori delle Asl sul personale sanitario non vaccinato contro il Covid in Puglia. E dopo i 10 provvedimenti di sospensioni temporanea dal lavoro notificati nei giorni scorsi ad altrettanti medici e operatori sanitari impiegati nell'Azienda sanitaria di Lecce, nelle scorse ore sarebbe scatta la segnalazione da parte del dirigente del 118 Maurizio Scardia ai danni di un altro medico e di una infermiera. Entrambi non risulterebbero ancora vaccinati contro il virus. La loro posizione ora sarà al vaglio della commissione medica competente.

Giro di vite delle Asl pugliesi: già sospesi 108 sanitari

Intanto nelle scorse settimane le Asl di tutta la regione hanno provveduto a sospendere dal lavoro 108 unità di personale. Uno stop forzato che l’Azienda sanitaria di Bari ha già notificato a 68 sanitari tra l’inizio e la metà del mese. Nelle scorse settimane il giro di vite aveva riguardato 20 unità di personale in servizio negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Asl di Brindisi. A finire nel mirino delle sospensioni anche 8 medici temporaneamente “fuori” dall’Ordine di Brindisi e un altro professionista iscritto all’Albo della provincia di Bari.

Vaccino anti-virus:. da lunedì si prenota in 700 farmacie

Sul fronte della campagna vaccinale, invece, già da lunedì 25 ottobre sarà possibile prenotarsi per la somministrazione anti-virus anche in farmacia. Dopo una lunga serie di rinvii, i farmacisti abilitati alla somministrazioni dei farmaci anti-virus sono finalmente pronti a scendere in campo. «Ci sono oltre 700 farmacie pronte a diventare hub attivi nella somministrazione del vaccino anti Covid - 19 - ha fatto sapere nei giorni scorsi il presidente di Federfarma Puglia, Francesco Fullone - Il prossimo 25 ottobre inizieremo a raccogliere gli ordini per passare alla fase di somministrazione vera e propria a partire dai primi di novembre».

Prenotazioni che coincidono con l’avvio della somministrazione di farmaco antinfluenzale. Le dosi sono state consegnate in Puglia lo scorso venerdì. E contestualmente, è stata firmata una circolare dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, per fornire ad Asl, medici e farmacisti le indicazioni operative. «La campagna - si legge - è fondamentale perché l’emergenza sanitaria da Covid-19 impone di rafforzare le misure volte al miglioramento continuo della capacità di risposta del sistema sanitario». La circolare prevede gli obblighi di informazione e di promozione delle vaccinazioni a tutti i livelli del servizio sanitario regionale. Farmaco che sarà somministrato in priorità agli operatori sanitari, ai soggetti a rischio, ai cronici in carico alle Reti, ai pazienti ricoverati in ospedali o Rsa. E ancora, la campagna vaccinale riguarderà gli over50 a più alto rischio e ai soggetti ricoverati in strutture assistenziali a lungo termine o assistiti a domicilio, con priorità anche a donne in gravidanza, persone con patologie con rischio di complicanze e bambini da 6 mesi a 6 anni, nonché per tutte le categorie più a rischio di complicanze in caso di influenza.