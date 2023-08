San Cataldo, sul lungomare c’è la Taranta: stop alle auto, bus in notturna/Ecco il piano traffico: bus e orari

«Torneremo molto presto a San Cataldo. Stesso posto, stesso luogo, tanta musica» aveva promesso l’assessore Paolo Foresio a poche ore dal termine dell’Alba Locomotive con Annalisa, lo scorso 8 agosto. Così a meno di una settimana dall’evento che ha richiamato nella marina leccese migliaia di spettatori - e a quasi un mese dai roghi che hanno distrutto 40 ettari di pineta e macchia e mediterranea e danneggiato abitazioni e infrastrutture - il lungomare di Verrazzano tonerà a vibrare con La Notte della Taranta. Sul palco allestito di fronte molo di Adriano ospiti l’Orchestra Popolare, Mario Incudine e Peppe Servillo. Una conferma per San Cataldo dunque. E un evento che sa di riscatto e che, secondo le previsioni, punta a garantire ancora una volta il pienone di presenze.

L'ordinanza traffico

Ecco perché nei giorni scorsi il comando della Polizia locale di Lecce ha emesso una ordinanza con le modifiche alla viabilità nell’area interessata dell’evento, e che sono necessarie per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. L’amministrazione comunale ha, inoltre, previsto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Nel dettaglio due corse aggiuntive sulla linea S16 accompagneranno a San Cataldo – e ritorno – i cittadini. Le corse si aggiungono al servizio ordinario effettuato dalla S16 che normalmente si interromperebbe a mezzanotte. Oggi, invece, i bus per San Cataldo partiranno da Via Costa anche alle 00:24 e alla 01:30 (facendo tutte le fermate intermedie della linea S16). Da San Cataldo verso la città i bus partiranno anche alle 00:52 (arrivo a costa alla 01:30) e alle 02:00 (arrivo a Costa alle 02:38).



«Per agevolare il rientro in città di chi torna dal concerto e favorire il trasporto sicuro di chi vuole trascorrere la notte sul mare, allunghiamo l’orario di servizio della linea S16 nella notte di Ferragosto – ha fatto sapere l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – ringrazio Sgm e i lavoratori che saranno in servizio in notturna per coprire meglio le esigenze dei passeggeri in occasione della festività”.

Il piano traffico

Il comando della Polizia locale di Lecce ha emesso una ordinanza con le modifiche alla viabilità nell’area interessata dell’evento, necessarie per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Dalle 19 del 14 agosto è stato istituito il divieto di transito e fermata sul lungomare Verrazzano, nel tratto compreso tra la rotatoria del lungomare Vespucci e la rotatoria del lungomare San Caboto; Lungomare Caboto, tratto di collegamento tra la rotatoria con il viale Colombo e il lungomare Verrazzano; via Margottini e via Majorana. Sono esclusi dal presente provvedimento: i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, dei medici in servizio di guardia medica e di quelli per visite domiciliari urgenti.



Il programma della serata



Il programma della serata partirà dalle 20 con il laboratorio di pizzica a cura del Corpo di Ballo della Taranta. Un laboratorio speciale che coinvolgerà il pubblico in una grande ronda vicino al mare. A seguire lo spettacolo di Mario Incudine e Peppe Servillo “A sud del sud dei santi” che è un forte messaggio di apertura e solidarietà alle culture subalterne, particolarmente emarginate nel tempo della globalizzazione imperante. Uno dei punti di forza è la capacità dei due interpreti di alternarsi sulla scena con i loro successi e di fondersi in una coralità, spesso estemporanea, che rende ogni performance unica e irripetibile. Alle 22.30 speciale concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Tra pizziche ipnotiche e canti della tradizione l’Orchestra regalerà un viaggio di vibranti emozioni a ritmo di tamburello. In scena i protagonisti del Concertone di Melpignano: Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Galeanda, Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri e i ballerini Lucia Scarabino, Cristina Frassanito, Laura Boccadamo, Mihaela Coluccia, Serena Pellegrino, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta e Mattia Politi.