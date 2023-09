La Notte della Taranta conquista il piccolo schermo: share del 9,38% per il concertone trasmesso da RaiUno

La Notte della Taranta regina della seconda serata sul piccolo schermo. Il concertone di Melpignano, trasmesso ieri - lunedì 4 settembre - su Rai Uno. Lo speciale appuntamento è stato seguito da 504.000 spettatori con il 9.38% di share.

Arrivata alla sua 26esima edizione con un publbico di oltre 200mila persone riunite nel piazzale Ex Convento degli Agostiniani per celebrare la tradizione popolare salentina. La manifestazione, quest'anno, è stata dedicata alle donne per volontà dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia.

Lo share della seconda serata

A seguire, nella battaglia dello share è stato - su Canale 5 - il TG5 Notte che ha totalizzato una media di 630.000 spettatori pari ad uno share dell’8.51%.