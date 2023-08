Notte della Taranta: Rocco Borlizzi e il gruppo Nidi D'Arac faranno partire il concertone

A dare il via al tradizionale concertone della Notte della Taranta saranno Rocco Borlizzi e il gruppo Nidi D'Arac. Sabato 26 agosto, a Melpignano, gli artisti sopracitati accompagneranno le persone, a ritmo di tamburelli, nel viaggio musicale dettato dal suono della pizzica. Borlizzi e il gruppo Nidi D'Arac si esibiranno a partire dalle ore 20:00, in attesa dell'inizio dello spettacolo previsto per le 22:00.

L'esperienza di Borlizzi

Borlizzi nella sua lunga carriera ha ricercato nuove esperienze musicali basate su intrecci tra sonorità in grado di ampliare gli orizzonti musicali dei ritmi della musica popolare.

Con lui sul palco di Melpignano ci saranno Gianluca Milanese (flauto traverso), Anna Maggio (arpa), Vincenza De Rinaldis (voce), Giacomo Contaldo (chitarra), Vittorio Chittano (fisarmonica) e Sergio Pizza (tamburi a cornice).

Nidi D'arac, anagramma di aracnidi

I Nidi D'Arac devono invece il loro nome all'anagramma di aracnidi, dove il nido è inteso come luogo di provenienza, di nascita e custodisce i segreti più nascosti e remoti della tradizione. Sabato festeggeranno i loro primi 25 anni di attività e saranno accompagnati da Mundial, con cui si esibiranno in uno spettacolo musicale inedito che unisce due diverse generazioni di musicisti.