Notte della Taranta, più di mille persone al lavoro per l'evento. Ecco piano viabilità e servizi predisposti

Tutto pronto per il Concertone finale di Melpignano diretto dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Come sempre la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per garantire sicurezza e servizi utili agli utenti che parteciperanno alla 26ma edizione de La Notte della Taranta: 1173 persone tra tecnici, servizi produzione, sicurezza, facchinaggio, pulizie, palco, camerini, sartoria, trucco e parrucco, comunicazione, personale interno, viabilità sono al lavoro per assicurare che l’imponente evento si svolga in piena sicurezza.

Predisposto il piano viabilità: i pullman che raggiungeranno la cittadina grica, dovranno necessariamente accedere a Melpignano in direzione Sud entrando sulla statale 16 (nei pressi della zona industriale). Per evitare code o ingorghi sulla ss 16 i veicoli che arriveranno a Melpignano non si immetteranno direttamente nelle aree parcheggio ma faranno un breve percorso su una bretella della zona industriale.