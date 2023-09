La Notte della Taranta arriva su Rai 1: il concertone verrà trasmesso in tv lunedì 4 settembre

Il concertone della Notte della Taranta - che si è tenuto sabato 26 agosto a Melpignano - verrà trasmesso lunedì 4 settembre alle ore 23:35 su Rai 1. Quest'anno, la Notte della Taranta è arrivata alla sua 26esima edizione con un publbico di oltre 200mila persone riunite nel piazzale Ex Convento degli Agostiniani per celebrare la tradizione popolare salentina. La manifestazione, quest'anno, è stata dedicata alle donne. «La Taranta è femmina» aveva detto la maestra concertatrice Fiorella Mannoia, chiedendo alle donne di «alzare la voce». Il messaggio di sostegno è stato poi ripreso sul palco dal cantante Tananai, ospite del concertone, che sulla camicia indossata aveva scritto in rosso: «Adesso basta, nessun'altra».

La scaletta del concertone in onda su Rai 1

La scaletta del concerto della Notte della Taranta è stata rivisitata a causa di alcune esigenze televisive. La regia del programma è di Stefano Mignucci e ad aprire il concerto su Rai 1 sarà Fiorella Mannoia.

La prima canzone sarà "Un giorno di venerdì", dedicata a Luigi Chiriatti - direttore artistico del festival itinerante della Taranta morto recentemente -. Subito dopo sarà il turno di Arisa con «Lu ruciu de lu mare» che termina con i versi di La Notte, brano che la cantante ha presentato a Sanremo 2012. Successivamente ci sarà l'orchestra popolare e il corpo di ballo della Taranta. «Ec Ec» canto in arbëreshë interpretato da Salvatore Galeanda precederà il secondo ospite della serata, Tananai, che dopo aver cantato Tango eseguirà «Ri Lo La La». La canzone successiva sarà «Acqua de la funtana», cantata da Consuelo Alfieri. Subito dopo Mannoia omaggerà Fabrizio De Andrè con «Bocca di rosa» introdotto dal canto popolare salentino «T'aggiu amatu comu na rosa». Dopo l'omaggio al grande cantautore italiano, salirà sul palco Brunori Sas, con il canto in arbëreshë «Lule Lule». Seguiranno la Pizzica di San Marzano, la Pizzica di San Vito con tutte le voci dell'orchestra popolare e la Pizzica di Aradeo con le voci di Tananai e Antonio Amato. Fiorella Mannoia, Alessandra Caiulo, Enza Pagliara, Stefania Morciano e Consuelo Alfieri, riporteranno sul palco il tema della difesa delle donne, interpretando "Fimmene Fimmene". Brunori Sas salirà nuovamente sul palco con il canto in grico "Aremu Rindineddha", precedendo Antonio Amatoil che interpreterà "Aria Caddhipulina". Il gran finale riporterà tutti sul palco per l'interpretazione di "Calinitta-Buona Notte".