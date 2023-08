Fiorella Mannoia saluta i pugliesi con un video: ​«Prima di lasciare il Salento, l'ultimo pasticciotto me lo mangio» /Video

Arriva l'ultimo giorno in Salento per Fiorella Mannoia. La cantante, maestra concertatrice nell'ultima edizione della Notte della Taranta, coglie l'occasione per salutare la Puglia e il salentini con un video pubblicato sui social. «La Taranta ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, ci siamo divertiti tutti come matti, ci siamo stancati ma siamo felici» commenta l'artista. La cantante chiude il video dicendo che prima di lasciare il Salento, mangiare l'ultimo pasticciotto è d'obbligho.

L'allusione alla polemica dell'arancina

«Prima di lasciare il Salento, l'ultimo pasticciotto me lo mangio.

Ma qui non credo che si aprano polemiche perché il pasticciotto è leccese, per cui è salentino», queste le parole di Fiorella Mannoia a proposito delle recenti polemiche avanzate dai fans siciliani. Dopo i suoi concerti in terra siciliana, Mannoia salutò l'isola italiana con un video in cui mangiava un'arancina, un contenuto simile a quello pubblicato oggi. Nel vecchio post, l'artista chiamò la pietanza tipica siciliana con il nome di "arancino", generando varie polemiche su quale fosse il giusto nome del piatto.