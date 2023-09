Le telecamere della Bbc in Puglia: Notte della Taranta protagonista

I ritmi della pizzica hanno conquistato la storica emittente inglese Bbc che domani alle tre e mezza del pomeriggio (ora locale) trasmetterà il programma 'The travel show' che si occuperà anche della Notte della Taranta, il concertone dedicato alla tradizione musicale salentina ospitato lo scorso 26 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce.

La Puglia in 24 minuti

La produzione, che ha un taglio documentaristico e si occupa di nuove mete di viaggio, in 24 minuti racconterà la Puglia, le sue bellezze e il concertone. Il documentario, curato da Catharina Moh e condotto da Carmen Roberts, darà spazio a Otranto, Sant'Andrea, Polignano a Mare e Manduria, senza dimenticare le bambine e i bambini della scuola di pizzica, i vasi greci e apuli custoditi nel museo Castromediano di Lecce. Le voci intervistate sono dell'etnomusicologo Gianfranco Salvatore, che ha raccontato il mito del tarantismo; e Gianluca Longo, musicista che ha spiegato il sound dell'Orchestra popolare. Le riprese sono state effettuate nell'antico chiostro dell'ex convento degli Agostiniani che ospita la sede della fondazione La Notte della Taranta.

La notte della Taranta anche sulla Rai

Per la Bbc la Notte della Taranta è «una danza secolare originariamente eseguita per curare secondo la leggenda popolare il morso del ragno sta vivendo una rinascita grazie al rito catartico del concertone». Il documentario è visibile in Italia su Sky.

La Taranta sarà protagonista anche sulle reti italiane: domenica prossima alle 23.15 su Rai 3 nel programma Il provinciale, condotto da Federico Quaranta e il 6 ottobre alle 8:30 su Rai 1 in Uno mattina condotto da Daniela Ferolla e Massimiliano Orsini. Del concerto ne si occuperà anche Rai Italia, sempre il 6 ottobre alle 11 del mattino nel programma Paparazzi.