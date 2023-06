Dal Salento il miglior cantante lirico del mondo, ha vinto il concorso della Bbc

Il miglior cantante lirico al mondo è salentino. Si tratta del 29enne Adolfo Corrado, originario di Supersano ma residente a Firenze, che ha battuto la concorrenza sbalordendo la giuria del Bbc Cardiff Singer of the World. «Amici vi ringrazio dal profondo del mio cuore per la valanga di affetto e stima che mi avete dimostrato!!! Non riuscirò mai a ringraziarvi singolarmente perché siete davvero tantissimi ma per rendervi più vicini e partecipi della mia gioia e di quella magica serata, condivido con voi alcuni dei momenti significativi della finale!», ha scritto sui social il giovane basso baritono.

Il concorso

Il concorso si tiene ogni due anni, su iniziativa della rete nazionale britannica nel 1983 per celebrare l'apertura della St David's Hall a Cardiff, nel Galles, sede della BBC National Orchestra of Wales.

Durante i dieci giorni di competizione si sono sfidati 16 cantanti a suon di canzoni classiche e contemporanee. I cinque finalisti in lizza per il titolo erano il soprano gallese Jessica Robinson, il mezzosoprano scozzese Beth Taylor, il soprano sudafricano Nombulelo Yende, il basso italiano Adolfo Corrado e il mezzosoprano sudafricano Siphokazi Molteno.

Il premio

Come vincitore del BBC Cardiff Singer of the World 2023, Corrado riceverà un pacchetto premio che include un sostanzioso premio in denaro e numerose opportunità di esibirsi con le principali orchestre e compagnie d'opera in tutto il mondo.

I successi pugliesi

Adolfo Corrado ha interpretato lo scorso anno il personaggio di Don Pasquale nella celebre opera buffa di Gaetano Donizzetti, interpretandolo all'interno del Teatro Petruzzelli di Bari, mentre è stato Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, sempre al Petruzzelli, quest'anno. «Avrei tanto altro da scrivere a riguardo perché una serata così non si può riassumere certamente in poche righe, però posso sicuramente dirvi che ogni qualvolta ci vedremo a teatro cercherò sempre di condividere tutta la mia gioia con voi attraverso la mie performance. Perché il teatro è gioia immensa e chi lo frequenta e lo vive, da qualsiasi punto di vista, lo sa!», ha scritto ancora Corrado.