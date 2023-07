Nel Salento arriva la Bbc: un servizio sul contributo a fondo perduto di 30mila euro per acquistare casa

Fino a 30mila euro di fondo perduto per chi sceglie di acquistare casa nel comune di Presicce-Acquarica. La notizia del bando "benvenuti", nei mesi scorsi, ha fatto il giro dell'Italia e del mondo viaggiando sui principali portali di compravendita immobiliare. La risonanza è stata tale da attrarre anche un noto programma della BBC dal titolo "The Travel Show" oltre ad altre emittenti televisive nazionali ed estere. Per tutta la giornata di oggi, le telecamere della tv inglese saranno puntate su dimore e palazzi che potranno essere acquistati con i fondi messi a disposizione del comune.

Come funziona il bando

Il bando, è online.

C'è tempo fino al 30 settembre 2023 per inoltrare istanza di contributo e accedere alle risorse disponibili che, per questa prima edizione prevista nel 2023, ammontano a 100mila euro e potranno essere rifinanziate anche negli anni successivi, in base delle disponibilità di bilancio. I contributi a fondo perduto sono destinati ai non residenti, fino a un massimo di 30mila per l'acquisto, la ristrutturazione di immobili e il trasferimento di residenza sul territorio, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento e recuperare alcune tipologie di immobili privati non occupati.