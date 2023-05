Un’analisi del mercato immobiliare è stata pubblicata su Immobiliare.it, uno dei maggiori portali dedicati all’acquisto e alla vendita di case e locali. I dati sono riferiti al periodo di aprile 2023 e vengono evidenziate, comune per comune, quelle che sono le quotazioni. Ebbene la mappa mostra come sia Polignano a Mare a detenere il primato in provincia di Bari con 2.412 euro al metro quadro.

Gli aumenti

Un netto aumento rispetto agli anni precedenti e una somma spropositata rispetto alla media provinciale che di 1.575 euro a metro quadro. Stesso discorso riguarda il prezzo degli affitti, che è aumentato dell’81,06% rispetto ad aprile 2022. Questi dati allarmano non poco anche la politica con il gruppo di opposizione di “Noi al Centro” che stuzzica l’amministrazione comunale.

«L’emergenza abitativa a Polignano si fa sempre più pesante, oltre alla carenza di case in affitto, dobbiamo registrare anche un aumento notevole dei prezzi per la compravendita degli immobili – spiega Domenico Pellegrini, consigliere comunale, che torna a sollevare una piaga per la collettività polignanese che negli ultimi anni è diminuita in termini di popolazione -. Tutto questo non fa altro che spingere i nostri concittadini a spostarsi nei comuni limitrofi. Da anni riceviamo quotidianamente segnalazioni e denunce dai cittadini e per questo sollecitiamo da tempo l’amministrazione ad affrontare il problema in sede istituzionale. Nonostante l’emergenza, però, continuiamo a non ricevere alcuna risposta, o un segnale d’apertura dall’attuale amministrazione. Per Polignano si tratta di una vera piaga sociale, che ha comportato anche una perdita di residenti. Gli affitti sono pochi e quando ci sono costano molto. Anche costruire una casa è diventato molto complesso e sono tante le famiglie che preferiscono comprare casa altrove. Tutto questo non fa altro che impoverire la nostra comunità». Secondo Pellegrini la politica ha il dovere di affrontare questo annoso problema, non con le parole, ma con i fatti. «Le case scarseggiano e la nostra comunità si riduce sempre di più, impoverendosi di risorse e di residenti – va avanti il consigliere d’opposizione -. Sono tantissime ormai le famiglie che si sono trasferite a Conversano e Castellana Grotte. Non parliamo soltanto di giovani coppie, ma anche di anziani, obbligati a trasferirsi in un altro comune limitrofo. Questo è un problema delicato che non può essere risolto con contributi una tantum, per questo chiediamo che il problema venga affrontato seriamente in Commissione Urbanistica».



Noi al Centro infatti aveva già chiesto di portare in commissione il problema dell’emergenza abitativa. «Vogliamo fare di tutto per fermare questa emergenza – conclude Pellegrini –. La città di Polignano non può essere solo accogliente con i turisti, dimenticandosi dei cittadini, dei residenti. Occorre invertire questo trend. Abbiamo il dovere di pensare ai nostri giovani, alle future generazioni, non possiamo permettere che la nostra città diventi soltanto un dormitorio di case vacanza. Maggioranza e minoranza possono collaborare insieme per il bene di tutti. Noi chiediamo la costituzione di un tavolo all’interno della Commissione Urbanistica, dove poter analizzare il problema e le eventuali soluzioni. Abbiamo il dovere di porre un argine all’emergenza abitativa per il bene di tutti i nostri residenti».