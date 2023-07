Fondi a chi compra casa: a Presicce-Acquarica arriva la troupe della BBC

Una troupe di “The Travel Show”, noto programma tv della BBC, ha trascorso l’intera giornata di ieri esplorando il centro storico di Presicce-Acquarica per scoprire le bellezze architettoniche e storiche della città. A catturare l’attenzione della rete televisiva britannica è stato il bando “Benvenuti”, promosso dal comune del basso Salento che offre l’opportunità di ricevere fino a 30mila euro a fondo perduto per l’acquisto di una casa con determinate caratteristiche indicate nel bando. Durante le riprese è stata coinvolta un’agenzia immobiliare specializzata nella compravendita di immobili storici.



«Il 70% degli investitori sono italiani, il 20% sono italiani residenti all’estero e il 10% sono stranieri provenienti dal Nord Europa», afferma Andrea Imperato, titolare dell’agenzia “Dimora nel Salento” con sede ad Alessano, evidenziando un crescente interesse degli stranieri verso il Basso Salento.

Proprio lui, insieme al suo team, ha presentato alcune strutture antiche pronte per essere vendute e ristrutturate.



«Non è la prima volta che emittenti televisive, sia nazionali che estere, dimostrano interesse per la nostra terra. È stata un’ottima opportunità per far conoscere il centro storico, la rete di frantoi ipogei che si trovano nel sottosuolo del paese, la chiesa matrice di Sant’Andrea, la colonna di Sant’Andrea, la masseria Celsorizzo, il castello medievale e le altre bellezze del territorio», ha dichiarato l’assessore Natacha Pizzolante.

Il bando



Il bando è disponibile online e c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda. Per questa prima edizione l’importo totale è di 100mila euro e potrà essere rifinanziato negli anni successivi, a seconda delle disponibilità di bilancio.



Il contributo destinato ai non residenti può avere importo massimo di 30mila euro per l’acquisto, la ristrutturazione di immobili e il trasferimento di residenza nel territorio. Gli immobili che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelli completati prima del 31 dicembre 1991 e destinati ad abitazioni civili. Esclusi i palazzi di pregio artistico.

«Il nostro obiettivo è contrastare lo spopolamento dei borghi e recuperare edifici storici che sono caduti vittime di degrado e del passare del tempo - precisa il sindaco Paolo Rizzo - Attrarre investitori significa alimentare l’intero tessuto commerciale del paese. Rinnoveremo l’erogazione dei fondi ogni anno».