Ore di ansia, poi il lieto fine. Ritrovato dai vigili del fuoco Salvatore Pasca, l'uomo di 86 anni di Salve di cui ieri si erano perse la tracce. A causa del maltempo l'uomo, andato in campagna alla ricerca di funghi, aveva trovato riparo in una masseria nella campagne di Copertino. Le sue condizioni, verificate dai medici, sono buone.Il ritrovamento è stato reso possibile dal lavoro svolto dal personale dei Vigili del Fuoco di Lecce che hanno operato dal P.C.A. (Posto di Comando Avanzato), un automezzo adibito a Sala Operativa mobile posizionato a Copertino, nel punto in cui è stata ritrovata l’auto dell'anziano. Impiegato anche un elicottero.