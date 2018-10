Vento forte e pioggia su tutta la Puglia: allerta “arancione” per la Protezione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forte vento su tutta la Puglia, è allerta. La Protezione civile ha decretato dalle ore 15 di oggi e per le successive 27 ore un’allerta arancione per vento su tutta la Puglia e un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali nella zona dei Bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino. Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sul resto della Regione. Si prevedono - è scritto nel bollettino - precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sull’Arco ionico della Puglia con quantitativi cumulati moderati o elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.