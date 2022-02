Salve, dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa dopo l'allarme dei vicini. Era vedono e solo

Dramma della solitudine in Salento. Un anziano è stato ritrovato morto in casa. I vicini hanno chiamato i soccorsi quando si sono accorti che le persiane di casa erano chiuse: ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La scoperta a Salve

Nel pomeriggio di oggi, un anziano di 97 anni è stato ritrovato esanime e riverso sul pavimento della cucina della sua abitazione, in via Mauro a Salve. A far scattare l’allarme è stato il vicino di casa che, notando le finestre insolitamente chiuse, ha chiamato i soccorsi.

Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Ugento che, intorno alle 16, dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione, hanno fatto la drammatica scoperta. Con i pompieri, sul posto anche le forze dell’ordine ed i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto che constatarne il decesso. L’uomo N.N. di Salve, vedovo ormai da anni, viveva solo in casa.