Pensionato in fin di vita dopo il pestaggio: arrestato un uomo

Per la violenta aggressione dell'anziano a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, un 53enne belga è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato raggiunto da un decreto di fermo disposto dalla Procura di Brindisi ed eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile insieme con i colleghi della stazione di San Michele.

Le indagini

Il provvedimento è scaturito dalla tempestiva attività d’indagine avviata a seguito del violento pestaggio subito da F.C., pensionato 83enne, verificatosi il 20 gennaio scorso nei pressi della sua abitazione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno consentito di raccogliere gli indizi necessari per individuare l’indagato, il quale, infatti, veniva già sottoposto nella serata di giovedì scorso ad interrogatorio, e si avvaleva della facoltà di non rispondere. È emerso che in ragione di alcuni dissidi scaturiti dall'attività venatoria svolta dall'anziano, il cittadino belga, la cui abitazione e poco distante da quella della vittima, avrebbe raggiunto la persona offesa e si sarebbe impossessato del fucile legalmente detenuto dal pensionato, poi percuotendolo ripetutamente e con crudeltà, così cagionandogli lesioni gravissime e riducendolo in fin di vita.

Le condizioni dell'anziano

La vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è tuttora ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale di Brindisi, in condizioni giudicate gravissime e purtroppo in pericolo di vita.