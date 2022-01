Anziano brutalmente aggredito: è gravissimo in ospedale

È stato brutalmente aggredito, e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. È accaduto alcuni giorni fa a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte dei carabinieri, che indagano sul caso.

L'aggressione

L'uomo, che ha 80 anni ed è originario di Ceglie Messapica ma da anni vive a San Michele, sembra sia stato malmenato in seguito a una lite, non è ancora chiaro dovuta a cosa. Giunto in ospedale, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e gli esami del caso, ma a quanto pare le sue condizioni sono giudicate gravissime.