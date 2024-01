Salento, incidente stradale: scontro tra auto e moto in pieno centro, un uomo ricoverato in codice rosso

Violento scontro tra auto e moto in pieno centro abitato a Tiggiano. Ad avere la peggio nell'impatto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, è stato il centauro alla guida del mezzo a due ruote, sbalzato dalla sella e caduto violentemente sull'asfalto.

Cosa è successo

A prestare i primi soccorsi all'uomo sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno allertato anche la centrale operativa del 118. I sanitari giunti sul posto, dopo aver prestato le prime cure al ferito, ne hanno disposto il ricovero in codice rosso, per dinamica, in ospedale a Casarano. Il centauro non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi, per stabilire cause ed eventuali responsabilità del sinistro stradale, sono affidati ai carabinieri della locale stazione.